Жорди Альба еще на 5 лет останется футболистом "Барселоны"

Футболист оборонительной линии сборной Испании и клуба "Барселона" Жорди Альба продолжит выступать за команду из столицы Каталонии по крайней мере еще 5 ближайших лет. По сообщению ряда инсайдеров, стороны согласовали новый контракт игрока с "Барсой" до лета 2024 года.

Официально об этом будет объявлено в самое ближайшее время, сообщает издание Diario Sport. 29-летний защитник является воспитанником "Валенсии", но играет за основную команду "Барселоны" с 2012 года. Он четырехкратный чемпион и обладатель Кубка Испании, выигрывал вместе с клубом Лигу чемпионов, а с национальной командой – чемпионат Европы 2012 года.