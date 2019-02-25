Отважный покупатель скрутил агрессивного грабителя в Альметьевске

Вооруженный пустой бутылкой из-под коньяка 33-летний мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин в Альметьевске, но сначала наткнулся на отважную продавщицу, а затем был скручен одним из покупателей, сообщили в управлении МВД по Татарстану. Камеры наблюдения зафиксировали поимку злоумышленника.

Инцидент, как можно судить по записи, произошел около двух часов дня 3 февраля. Устав томиться в очереди, налетчик ударил бутылкой по голове задававшую вопросы женщину, а затем потребовал от продавщицы 5 тысяч рублей. Последняя отказалась делиться выручкой, тогда мужчина повалил стойку с товаром, опрокинул весы и попытался самостоятельно добраться до кассы, но женщина предусмотрительно скинула ее на пол. В итоге из магазина налетчик вышел с купюрой в 1 тысячу рублей в руках, но и ими воспользоваться не успел — его окрикнул вовремя подоспевший покупатель. Дабы не разводить долгих дискуссий, грабитель сразу попытался решить вопрос силой, однако потерпел фиаско. К моменту прибытия полицейских ему скрутили руки и удерживали в магазине.

В отделении выяснилось, что 33-летний подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и состоит на учете у нарколога. За неудачный грабеж ему грозит до семи лет лишения свободы.