Из "Газпрома" ушли сразу два ключевых зампреда

Из "Газпрома" ушли два ключевых зампреда правления. Это отвечавший за блок экспорта Александр Медведев, он проработал на своей должности 17 лет, и занимавшийся внутренним рынком газа и отношениями с Белоруссией Валерий Голубев, проработавший 16 лет, пишет "Коммерсант".

Кроме того, глава добычного департамента Всеволод Черепанов уходит со своей должности на другую, а кто его сменит, пока не известно.

Издание отмечает, что это крупнейшая перестановка в "Газпроме" с 2011 года, когда ушел ключевой зампред Александр Ананенков.