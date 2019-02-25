Бенитес вместо Пюэля: "Лестер" хочет переманить наставника "Ньюкасла"

Экс-чемпионы Англии из клуба "Лестер" уволили главного тренера Клода Пюэля. Проработавший с командой около полутора лет специалист накануне продлил серию из поражений во всех турнирах до 7 матчей. Вместе с 57-летним наставником расположение "лис" покинул его помощник Джеки Бонневэй.

Сразу же стало известно, что руководство "Лестера" выбирает сменщика для Пюэля из трех претендентов, сообщает Sky Sports. Основным кандидатом считается испанец Рафаэль Бенитес, работающий в другом клубе премьер-лиги "Ньюкасле". Кроме того, "лисы" ведут переговоры с возглавляющим сборную Бельгии Роберто Мартинесом и тренером шотландского "Селтика" Бренданом Роджерсом.

Впрочем, поскольку все тренеры, входящие в данный шорт-лист, имеют действующие контракты, "Лестер" может назначить временного тренера до конца сезона, а затем пригласить кого-то из указанной тройки. В ближайших матчах командой будут руководить Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.