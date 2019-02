Бенитес вместо Пюэля: "Лестер" хочет переманить наставника "Ньюкасла"

Экс-чемпионы Англии из клуба "Лестер" уволили главного тренера Клода Пюэля. Проработавший с командой около полутора лет специалист накануне продлил серию из поражений во всех турнирах до 7 матчей. Вместе с 57-летним наставником расположение "лис" покинул его помощник Джеки Бонневэй.

Сразу же стало известно, что руководство "Лестера" выбирает сменщика для Пюэля из трех претендентов, сообщает Sky Sports. Основным кандидатом считается испанец Рафаэль Бенитес, работающий в другом клубе премьер-лиги "Ньюкасле". Кроме того, "лисы" ведут переговоры с возглавляющим сборную Бельгии Роберто Мартинесом и тренером шотландского "Селтика" Бренданом Роджерсом.

SKY SOURCES: @BelRedDevils manager Roberto Martinez, @CelticFC manager Brendan Rodgers and @NUFC manager Rafa Benitez on @LCFC list to succeed Claude Puel. #SSNhttps://t.co/jPap9jxzTR pic.twitter.com/5ML1wuXL15