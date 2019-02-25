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25 февраля 201914:32

Морской "Панцирь" в центре внимания. Его хотят купить на Ближнем Востоке и не только

roe.ru

Презентация морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" прошла всего несколько дней назад. А к нему уже приковано внимание целого ряда стран Ближнего Востока и не только. Об этом агентству ТАСС рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Напомним, ЗРАК "Панцирь-МЕ" впервые показали за рубежом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.  Как утверждают производители, его можно ставить практически на любой боевой корабль водоизмещением более 500 тонн.

Морская версия отличается от сухопутной, прежде всего, вооружением. Количество ракет сократилось с 12 до 8, а 30-миллиметровые автоматические орудия заменили на две 6-ствольных пушки такого же калибра. Скорострельность каждой — около 4 тысяч снарядов в минуту, а радиус действия – 2-3 километра. Зенитная ракета способна перехватить воздушную цель на расстоянии до 20 километров.

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