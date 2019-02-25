Лариса Опанасюк: Я горжусь дочерями

Мама украинских певиц Анны и Марии Опанасюк в прямом эфире программы "60 минут" заявила, что гордится дочерями.

"Считаю, что они очень профессионально выступили и достойно отвечали на провокационные вопросы", — сказала Лариса Опанасюк.

Сестры из дуэта Anna Maria смогли пройти в финал украинского отбора на конкурс "Евровидение — 2019», но там их спросили о принадлежности Крыма. Девушки ответили, что Крым остается Крымом, который Украина потеряла. Также они заявили, что любят и уважают своих родителей, которые живут в Симферополе.

Девушки сравнили Украину с Советским Союзом "в его худшие времена". "Мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в 30-е годы, когда детей заставляли отказаться от родителей", — заявили они.

После таких слов Анны и Марии активисты ресурса "Миротворец" занесли фамилии их родителей в свою базу. Мать певиц здесь фигурирует как "союзница оккупантов", а отец как "изменник Родины".