В Волгограде завели дело о хищениях при реставрации памятника "Ролик"

Дело о хищении федеральных денег при реставрации памятника на острове Людникова возбуждено в Волгограде. Речь идет об объекте культурного наследия — месте, где в годы ВОВ располагался блиндаж пункта связи дивизии генерала Ивана Людникова (позывной "Ролик"), передает ГТРК "Волгоград-ТРВ".

По данным прокуратуры, подрядчик завысил стоимость реставрации больше, чем на два миллиона рублей. К тому же часть предусмотренных сметой работ на объекте культурного наследия в итоге не выполнена. В то же время выделенные из федерального бюджета четыре с половиной миллиона рублей подрядная компания получила в полном объеме.

Как заявили в прокуратуре Волгоградской области, возбуждено уголовное дело. Расследование дела о махинациях с реставрацией памятника связистам, героически оборонявшим берег Волги во время Сталинградской битвы, проводит УМВД РФ по г. Волгограду.