Австралийцы не нашли в карикатуре на Серену Уильямс признаков расизма

В Австралии поставлена точка в истории вокруг карикатуры на американскую теннисистку Серену Уильямс, устроившую скандал с судьей во время финала US Open-2018. После истории с участием американки австралийская Herald Sun вышла с карикатурой Марка Найта, которую многие в США сочли расистской.

Надо отметить, что история с шутливым рисунком сразу стала не менее скандальной, чем неприличная выходка Уильямс-младшей во время матча с японкой Наоми Осакой (американка, кстати, была оштрафована на круглую сумму в 17 тыс. долларов). Найту стали поступать угрозы, так что он был даже вынужден удалить свои аккаунты из социальных сетей.

Тем не менее, редакция газеты и руководство издающего ее холдинга категорически отвергли обвинения в расизме, поддержали художника и даже на первую полосу следующего выпуска издания поместили его же карикатуру на чересчур политкорректный мир. Теперь, по прошествии пяти месяцев, на сторону Найта и Herald Sun встал Австралийский совет по делам прессы, который отказался считать карикатуру на Уильямс расистской.

Совет по делам прессы и сам получил на рисунок несколько жалоб, но разобрав вопрос, постановил, как сообщает издание ABC: "Нет повода считать, что издание нанесло серьезное оскорбление, страдание или распространило предубеждение без должных предпосылок из сферы общественного интереса".

Найт в очередной раз сообщил своим поклонникам, что всегда выступал против расизма и поэтому очень рад решению Совета, а в своем рисунке ничего менять не стал бы.