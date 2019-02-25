Лебедь, рак и щука нового молдавского парламента
Состоявшиеся 24 февраля выборы не обнаружили абсолютного лидера среди основных партий Молдавии. Впереди сложный этап формирования парламентской коалиции, которая и определить направление для движения страны в ближайшее время.
Непримиримые, на первый взгляд, разногласия между крупнейшими бенефициариями предпочтений избирателей, грозят затяжными переговорами. Радикальность позиций лидирующих партий с одной стороны вынудит их идти на компромис, ради формирования парламентского большинства, а с другой — может вылиться в неспособность законодателей согласовать действительно важные решения для развития страны и Молдавия окажется в положении, когда любая правительственная инициатива будет блокироваться во имя партийной борьбы.
Расклад мест в парламенте ясно свидетельствует о реальности такого сценария.
По результатам подсчёта голосов 101 место в парламенте Молдавии будет распределено следующим образом. 50 мест будет распределено по партийным спискам, а остальные по результатам голосования в одномандатных округах.
По данным молдавского ЦИК по партийным спискам побеждают социалисты, оказывающие поддержку президенту страны Игорю Додону, за которых проголосовал 31% избирателей. Партийный блок “Acum” получает 26% голосов, а вот демократы, за которыми стоит миллиардер Плахотнюк, — всего 23%. Партия "Шор" ещё одного молдавского олигарха — мэра города Оргеев Илана Шора набрала 8%.
В одномандатных округах расклад несколько иной. Там на первом месте демократы, сумевшие получить по предварительным данным 19 парламентских кресел. За ними следуют социалисты, а блок “Acum” замыкает тройку.
Общий итог в пользу социалистов, которые предварительно смогут занять 35 кресла в парламенте, 32 достанется демократам, 26 получит “Acum”, а 8 мест отойдёт партии Шора.
Примечателен расклад голосов в одномандатных округах за пределами страны. В 49 округе, который включал в себя территории, географически расположенные к востоку от Молдавии, победу одержал кандидат от социалистов.
А вот в 50 округе, включавшем в себя территории к западу от республики, и в 51 округе (США и Канада), победа, по предварительным данным подсчётов досталась представителям блока “Acum”.
Такой расклад моет свидетельствовать о том, что основную поддержку со стороны Запада в Молдавии сегодня получают именно представители оппозиции, а вовсе не правящая Демократическая партия, так и не сумевшая получить одобрения своего курса на “интеграцию в Европу любой ценой”.
Характерно, что в “Acum”, также говорят о курсе в ЕС и также опираются на поддержку молдавских олигархов, но принципиально считают демократов неудачниками и коррупционерами, а потому договориться о коалиции им будет очень непросто, тем более, что и те и другие хотели бы сохранить за собой существующие финансовые источники поддержки и перетянуть на свою сторону европейское субсидирование.
У социалистов в будущем составе парламента тоже вряд ли найдутся постоянные союзники. С Демократической партией отношения крайне враждебные, а “Acum” не воспринимается как самостоятельная сила, способная проводить политику без оглядки на указания посла США в Кишинёве.
Как утверждает депутат партии социалистов Богдан Цырдя, именно американский посол настоял на том, чтобы “Acum” вошли в альянс с демократами и пребывали там на протяжении последних 7 лет.
При этом оппозиционеры с Майей Санду во главе, когда действовали самостоятельно, провалили кампанию президентских выборов, не добились успехов на местных выборах мэров и не смогли отстоять своих позиций в вопросе изменения системы выборов в парламент.
Кстати, о том, какой вес в Молдавии имеет посол США и в каком свете вообще предстаёт избирательная система можно судить по одно лишь примеру. Вечером того дня, когда в республике был окончательно сформирован список зарегистрированных кандидатов в депутаты, руководитель молдавского ЦИК Алина Руссу отправилась на приём в посольство США в Кишиневе.
Можно не сомневаться, что США будут оказывать влияние и на формирование парламентской коалиции и на формирование будущего состава правительства, но как это сможет, и сможет ли, сочетаться с интересами молдавских олигархов, стоящих за лидерами демократов и “Acum” пока не берутся предсказать даже эксперты в Кишинёве.
Среди возможных вариантов развития событий вполне серьёзно рассматривается затяжной правительственный кризис и досрочные выборы.
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