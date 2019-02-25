Ростовские спасатели вытащили провалившуюся под лед косулю

Спасателям из Ростовской области пришлось вызволять из холодной воды неосторожную косулю, решившую испытать на прочность лед на реке Дон. Доставку животного на берег сняли на видео.

Описанные события произошли днем 24 февраля у станицы Вешенской. Парнокопытное выскочило из лесополосы и направилось на противоположный берег, но добраться смогло только до середины — хрупкий лед не выдержал веса оленя и провалился.

Свидетелями инцидента стали сотрудники поисково-спасательной службы: они быстро на лодке добрались до места и вытащили нахлебавшегося воды оленя из полыньи. На берег его доставили все в той же лодке, после чего отогрели и осмотрели. "Купание" в проруби по счастью обошлось без травм, так что косулю выпустили в лесу.