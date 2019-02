В Одессу пришел американский эсминец

Эсминец ВМС США USS Donald Cook зашел в украинский города Одесса, он пришвартовался к 16 причалу. Как сообщают местные журналисты, корабль проведет в порту около двух дней и примет участие в совместных учениях с украинскими моряками, пишет агентство ТАСС.

#USSDonaldCook arrived in Odesa, #Ukraine 🇺🇦 for a scheduled port visit as part of our continued #BlackSea presence and support to our region partners. #NavyPartnerships

