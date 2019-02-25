В Одессу пришел американский эсминец

Эсминец ВМС США USS Donald Cook зашел в украинский города Одесса, он пришвартовался к 16 причалу. Как сообщают местные журналисты, корабль проведет в порту около двух дней и примет участие в совместных учениях с украинскими моряками, пишет агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что USS Donald Cook провел тренировку с турецким фрегатом Fatih.

Напомним, американский эсминец вошел в Черное море 20 февраля. Его тут же взяли под наблюдение российский малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательное судно ЧФ "Иван Хурс".

USS Donald Cook – эсминец класса "Арли Берк". Это универсальные боевые корабли, вооруженные зенитными и противокорабельными ракетами, крылатыми ракетами Tomahawk. Последних, по данным из открытых источников, может быть на борту свыше 50 штук.