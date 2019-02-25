"Крах во всех смыслах". Судьба Ольги Будиной
"Я не знаю, сколько мне осталось, но я мечтаю остаток жизни провести с тобой", — устоять перед таким предложением руки и сердца было невозможно. После этих слов известная актриса Ольга Будина была уверена, что рядом с ней мужчина, с которым она будет по-настоящему счастлива.
В тот момент ее карьера была на пике. Она уже сыграла в таких знаменитых фильмах, как "Граница. Таежный роман", "Идиот", "Дневник его жены", "Романовы. Венценосная семья" и других. Но ради мужа актриса без колебаний приняла решение уйти из профессии. Однако очень скоро ее розовые очки разбились о реальность…
В детстве Ольга и не думала становиться актрисой. После школы она собиралась поступить на филологический факультет пединститута, но в последний момент передумала и не пришла на экзамен. Тогда она поняла, что это не ее. Ольга отправилась на прослушивание в Щукинское училище, куда и прошла с первого раза. Уже на четвертом курсе Будина снялась в картине Глеба Панфилова "Романовы. Венценосная семья", где сыграла роль княжны Анастасии Романовой. А через некоторое время ее пригласили на кастинг в фильм Алексея Учителя "Дневник его жены".
"В этой картине произошел удивительный синтез одних из самых лучших и крутых профессионалов в кино, в которых невозможно было не влюбиться", – отметила Ольга.
Карьера молодой актрисы очень быстро пошла в гору. В 2003 году Будина стала членом Большого жюри Московского международного кинофестиваля, в рамках которого она сняла документальный фильм. Материалами для картины стали интервью, которые Ольга взяла у почетных гостей фестиваля Джины Лоллобриджиды, Стивена Сигала, Питера Гринуэя. Она рискнула отправить свою работу на Берлинский кинофестиваль, и ее туда пригласили. Единственной проблемой оставался бюджет, нехватка которого тормозила процесс завершения фильма. И актрису тогда познакомили с бизнесменом Александром Наумовым, который дал нужную сумму и помог осуществить задуманное.
Отношения Ольги и Александра быстро переросли в нечто большее, чем просто общение, и вскоре они поженились.
"Когда я поняла, что беременна Наумом, у меня произошла смена парадигмы. Какой Берлин, зачем? Мне было ясно и понятно, что то, что со мной происходит сейчас – и есть моя настоящая жизнь. И я ее не променяю на придуманную жизнь в кино", – призналась актриса.
Ей было 28 лет, когда она приняла решение уйти из профессии. Она настолько была уверена в его правильности, что даже сменила номер телефона, чтобы ее не донимали новыми предложениями. На тот момент ей было совершенно очевидно, что ни в какое кино она не вернется. Будучи беременной первым ребенком, она уже хотела второго.
Но после свадьбы у Александра начались финансовые проблемы на работе. У супругов не было ни дома, ни квартиры. Семья с маленьким ребенком разместилась в пансионате.
"Мы жили параллельно. Я с ребенком, а он – с работой. И приезжал только ночевать", – вспоминает актриса.
Она ушла от мужа, когда сыну исполнилось девять месяцев. Это был один из самых тяжелых периодов в ее жизни. Ольга осталась одна с ребенком на руках, без денег и без работы. Бывший супруг забрал последнее.
Наперекор судьбе, Ольга Будина смогла вернуться в профессию. На первый же сценарий, который ей прислали, она согласилась. Это был сериал "Личная жизнь доктора Селивановой". А буквально через время к ней поступило предложение от известного косметического бренда, который пригласил актрису сняться в рекламе. После этого она смогла купить свою первую квартиру.
Одной из самых любимых работ актрисы у зрителей стала роль врача Ольги Самойловой в пяти сезонах сериала "Земский доктор". Но недавно Будина вновь оставила профессию.
"Я жадная до жизни и не хочу лишать себя права жить со вкусом", – призналась она.
Какие отношения связывали Ольгу с режиссером Алексеем Учителем? Почему актриса не может смотреть фильм "Жена Сталина", где она сыграла роль Надежды Аллилуевой? Как Будина смогла вернуться в профессию? И какой сложный выбор ей предстояло сделать? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
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