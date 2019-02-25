На юге Москвы родственник ученицы избил монтировкой директора школы

Инцидент в московской школе N2109. Здесь на директрису школы в Южном Бутове с монтировкой напал брат одной из воспитательниц дошкольной группы. Ему не понравилось, что его сестру перевели работать в другую дошкольную группу. Он пришел в школу высказать директору Любови Егоровой свои претензии.

Беседа быстро переросла в конфликт, в ходе которого мужчина применил силу и слесарный инструмент, сообщает ТАСС. Егоровой оказана медицинская помощь, угрозы для ее жизни нет. Однако она проведет в больнице ближайшее время, где ей проведут тщательное медицинское обследование. Хулигана на месте до приезда полиции задержали сотрудники школы.

Полиция начала доследственную проверку инцидента. В пресс-службе департамента образования Москвы пояснили, что воспитательница была переведена в другую группу по просьбе родителей детей.

В 2018 году на директора школы с ножом напал выпускник учебного заведения в селе Новоберезовское Забайкальского края. Учащемуся не понравилась характеристика, написанная директором школы. Зато эта характеристика как нельзя более точно подошла для суда.