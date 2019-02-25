Американская гумпомощь Венесуэле сгорела в потасовках

"Обострение отношений между Колумбией и Венесуэлой усугубляется провокацией с гуманитарной помощью: сторонники Хуана Гуайдо подогнали четыре грузовика, однако проехать на территорию страны автоколонна не смогла. Три фуры были сожжены, больше трехсот человек пострадали в потасовках. Несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию, сторонники Мадуро не верят, что представителя США хотят просто так помочь им. Они считают, что американцы взамен обязательно будут требовать большего", — рассказал в прямом эфире программы "60 минут" спецкор ВГТРК Антон Лядов.



Власти Венесуэлы считают, что США организуют гуманитарную помощь с целью забрать госкомпанию, которая разрабатывает крупнейшее в мире месторождение нефти.

23 февраля президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией, территория которой используется для атак на Венесуэлу.

"Флаг Колумбии снят с флагштока с посольства в Каракасе. Территория уже не охраняется, а колумбийские дипломаты вместе с семьями ушли пешком", — проинформировал журналист.