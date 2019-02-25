"Стреляй, но их не трогай": выжившая девушка рассказала о нападении под Братском

В Иркутской области взяли под стражу четверых молодых людей, которые в ночь на 23 февраля устроили пьяный GTA-заезд, жертвой которого стал 20-летний студент. СКР обнародовал видео из зала суда.

Вячеслав Беляков вместе с невестой и Ксенией Кучеровой и двумя друзьями направлялся из Красноярска в родной поселок Прибрежный, но не доехал до него немногим более пяти километров — дорогу "Приоре" перегородила "пятерка", которая, как позже выяснится, принадлежит управлению ГИБДД Братска и по документам давно утилизирована.

"На встречной полосе стояла толпа парней с оружием. Слава говорит, что это знакомые с деревни. Остановил машину, они начали орать: "Быстро выходим из машины". Они подошли к Славе, сказали: "Быстро выходи, сейчас стрелять буду!". Он ответил: "Стреляй, но только их не трогай". Одного из парней звали Саня, он сказал другому "Ты чё!", как только Слава вышел и повернулся спиной, он выстрелил", — уже в больнице рассказала Ксения.

Тем вечером, как оказалось, четверо злоумышленников, трое из которых уже были судимы, выпили и отправились в соседнюю деревню с целью ограбить двух пожилых женщин, но наткнулись на молодого человека. Его они избили, а из дома вынесли охотничье ружье и патроны, с которыми и отправились куролесить. Далеко уехать не получилось — кончился бензин, и тогда выпившая компания развернула "пятерку" поперек дороги, а сами принялись обстреливать проезжавшие мимо машины.

"После того, как убили Славу, нас всех выгнали. Сказали, чтобы мы легли на обочину, иначе нас тоже застрелят. Мы легли, я умоляла, чтобы нас не убивали. Отдала им телефон, кошелек с деньгами, его мне потом вернули. Рядом с тем, кто забирал у меня деньги, стоял другой, он достал нож. Ему сказали, чтобы не трогал меня, потому что я и так всё отдала. Другие пацаны подошли к Славе, потрогали его и сказали, что он мёртвый. Парень, который стоял напротив меня, ударил меня в грудь. Хлынула резко кровь, я не могла дышать. Затем все сели в нашу машину и уехали на Тулун", — вспоминает Ксения.

Ее попутчикам удалось дозвониться до родственников и остановить фуру, водитель которой оказал первую помощь девушке. Злоумышленники к тому моменту развернулись и держали путь в обратную сторону, а, увидев, что рядом остановился грузовик, они намеренно проехали по ногам лежавшего на дороге Вячеслава.

Спустя полчаса они попытались угнать еще один автомобиль, но владельцу внедорожника, который чудом не пострадал от пуль, удалось скрыться. Тогда их выбор пал на такси, которое их подвозило: водителя выставили из салона, а буйная компания умчалась в ночь. Однако под Братском их задержали.

"Я лежала на обочине и истекала кровью. Мне было очень тяжело дышать. Приехал отец мальчика, довез до больницы в Прибрежный. Славу пытались оживить 40 минут. Говорят, он умер сразу же, как попали пули. В больнице меня сразу положили на операционный стол, делали наживую, потому что думали, что от наркоза не отойду. Врачи говорят, что это моя вторая жизнь. Эти бандиты порезали мне грудь и задели легкое", — рассказала Ксения.

Всех подозреваемых взяли под стражу, им инкриминируют не только убийство и угон, но и разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью.