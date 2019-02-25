Египетские мумии пытались отправить в Бельгию почтой

Сотрудники международного аэропорта Каира обнаружили в одной из посылок, отправлявшихся в Бельгию, части двух древнеегипетских мумий, спрятанные в музыкальных аудиоколонках.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве по делам памятников древности Египта.

Отмечается, что после того, как таможенники сообщили о контрабанде, в аэропорт срочно прибыли специалисты министерства, которые присутствовали при вскрытии посылки, а затем доставили изъятые артефакты в Каирский музей для дальнейших исследований.