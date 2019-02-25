Россия сразу после Кабо-Верде: составлен рейтинг самых здоровых стран

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, сравнив уровень здоровья их населения. В частности, оценивались продолжительность жизни, доступ к чистой воде и медицине, меры по борьбе с курением и ожирением, экологическая обстановка.

Первую позицию в "Глобальном индексе здоровья" заняла Испания, за год поднявшись на 6 пунктов и отодвинув Италию на второе место. В первую десятку также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Россия в этом рейтинге оказалась лишь на 95-м месте. Причем, по мнению составителей рейтинга, опередили россиян по уровню здоровья даже такие страны как Куба (30-я позиция), Турция (51-я строчка), Иран (69-е место), Белоруссия (81-я), Венесуэла (87-я), Украина (93-я) и Кабо-Верде (94-я), передает ТАСС.