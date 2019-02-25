Рыжего Тарзана выпускают на свободу досрочно

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту Вячеславу Дацику, освободив его от наказания по двум из трех инкриминируемых статей УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища", "побои" и "хулиганство) и в итоге, досрочно отпустив из мест заключения.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Адвокаты Дацика считают, что их клиент выйдет на свободу 26 февраля.

В марте 2018 года националист по прозвищу Рыжий Тарзан был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года, в ходе которого ему инкриминировали хулиганство и побои.

Первый раз Дацик, тогда участник по боям без правил, был задержан в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Петербурге. Был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу, откуда сбежал в Норвегию, где с оружием сдался властям страны и попросил политического убежища.

Однако окружной суд Осло приговорил Дацика к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, а в марте 2011

года россиянина экстрадировали на родину, где он был арестован и приговорен в декабре 2012 года Невским районным судом Петербурга к пяти годам заключения в колонии общего режима. Освободился Рыжий Тарзан весной 2016 года.