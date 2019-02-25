Хачанов проиграл на старте турнира в Дубае

В Дубае стартовал турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, общий призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть стартовый раунд.

В первом круге Хачанов, посеянный под 4-м номером, проиграл грузину Николозу Басилашвили. Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу грузинского теннисиста.