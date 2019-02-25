Российская армия может закупить беспилотники-камикадзе "Калашникова"

Концерн "Калашников" ведет переговоры с Министерством обороны России о продаже военным партии беспилотников-камикадзе "КУБ-БЛА". Кроме того, нового российского дрона хотят купить и другие страны. Все-таки он отличается небольшой ценой и высокой эффективностью, заявил агентству ТАСС индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Напомним, 17 февраля стало известно, что "Калашников" испытал новый для России дрон "КУБ-БЛА". Это небольшой БПЛА, который способен разогнаться до 130 километров в час и провести в воздухе до 30 минут. Боевая часть содержит 3 килограмма взрывчатки.

Стоит отметить, что подобные роботы-самоубийцы в мире используются достаточно давно. Их еще называют барражирующими боеприпасами. Например, компания Israel Aerospace Industries выпускает сразу несколько моделей. Среди них есть небольшой 16-килограммовый Green Dragon. Пусковая установка на 12 таких дронов помещается на обычном военном внедорожнике. "Зеленый дракон" может провести в воздухе больше часа и пролететь 40 километров.



Есть и специализированный охотник за вражескими радарами – Harpy NG. Его пассивная система наведения реагируют именно на излучение РЛС. Уменьшенная версия дрона, кстати, оказалась в центре небольшого скандала. Пользователи сети обнаружили, что в рекламном ролике Harpy Mini уничтожил радиолокационную систему российского ЗРК С-400 "Триумф".