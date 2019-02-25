Жена и любовница спасают звезду "Смехопанорамы" от алкоголизма

Звезда "Смехопанорамы" Дмитрий Иванов — на грани. Так утверждают сразу две важных женщины в жизни артиста. Жена Иванова прямо в студии встретится с соперницей, которая родила юмористу троих детей.

Дмитрий Иванов — участник известного в 90-е годы эстрадного дуэта. Антонина – его соратница по сцене и мать его троих детей, а Валентина Иванова — его жена, от которой он ушел 30 лет назад, оставив ее с маленьким сыном.

Впервые за три десятилетия две женщины встретились, чтобы, помочь близкому человеку, который "утопил" свою жизнь на дне стакана.

Как ранее признавалась Антонина Иванова-Истомина, она пыталась вылечить Дмитрия, но ничего не получилось. По ее словам, первоначально запоев у него было, ситуация ухудшалась с каждым годом. Женщина не хочет его бросать, но сама справиться с ситуацией уже не может.

Сможет ли Дмитрий отказаться от алкоголя? С чего началась его зависимость? Почему он ушел от своей жены Валентины? И почему не помогал ей воспитывать сына? Ответы – в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.