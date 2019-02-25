Челябинский 11-классник задержал грабителя, сорвавшего с женщины цепочку

17-летний челябинский школьник Глеб Зевакин со своей собакой задержал грабителя и удерживал его до приезда полиции.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-центр управления МВД России по региону, отметив, что отважному юноше вручены благодарственные письма – от мэра и главы полиции Челябинска, а также подарок в виде спортивного инвентаря.

Свой смелый поступок старшеклассник совершил вечером 11 февраля, когда гуляя с собакой, услышал крики и поспешил на помощь 48-летней женщине, у которой грабитель в подъезде дома на улице Василевского сорвал золотую цепочку, стоимостью 25 тысяч рублей. Зевакин догнал мужчину в соседнем дворе и с помощью четвероногого друга удерживал его до приезда полиции.

Налетчиком оказался ранее судимый житель Челябинской области, который был арестован, в отношении его возбуждено уголовное дело.