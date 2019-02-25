Строительство метро: "Воронцовская" станет одной из самых глубоких станций

Под землей в столице идет большая стройка: одновременно работы ведутся на участке протяженностью более 6 километров — от станции "Каховская" до "Проспекта Вернадского". На этом участке разместятся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".

На станции "Воронцовская" сейчас самый сложный этап строительства — рабочие возводят бетонное основание, на которое позже ляжет платформа. Параллельно с этим строители переносят коммуникации. Поскольку станция возводится в жилых кварталах, этот процесс нужно завершить, как можно быстрее.

"Данный участок насыщен инженерными коммуникациями: теплотрасса, водопровод, газопровод высокого давления, поэтому приходится перекладывать сети параллельно с возведением ограждающих конструкций", — рассказывает руководитель строительства Игорь Варфоломеев.

Под землей идет прокладка тоннеля. Проходческий щит стартовал от "Воронцовской" в сторону станции "Улица Новаторов".

"Данный щит называется "Наталья" — это первая и единственная женщина-машинист, которая была в московском метрополитене", — говорит Кирилл Кочетов, начальник участка тоннелепроходческих комплексов.

Кстати, "Наталья" уже хорошо знакома строителям. Именно она пробивала путь для поездов Калининско-Солнцевкой ветки. Медленно, но верно она прошла уже 400 метров. На станции "Улица Новаторов" щит ждут уже в апреле этого года.

Пока по тоннелю ходит лишь технический состав, он доставляет к тоннелепроходческому комплексу бетонные основания — именно из них будет состоять сам тоннель, по которому уже в будущем пойдут поезда.

"Воронцовская" вместе со станциями "Зюзино" и "Улица Новаторов" войдет в южный участок Большого кольца метро. С нее можно будет перейти на станцию "Калужская" оранжевой ветки. По прогнозам этой пересадкой будут пользоваться до 300 тысяч человек в сутки. "Воронцовская" станет одной из самых глубоких станций — она уйдет под землю на 54 метра.

"Это означает, что мы должны построить под землей дом высотою порядка 14 этажей. Это связано с тем, что здесь очень плохие грунты", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Оформят станцию в оранжево-серых тонах со строгой черной отделкой. Подвесной потолок будет состоять из металлических пластин и неоновых светильников. По замыслу дизайнеров, он должен напоминать пассажирам млечный путь. Открывать все три станции южного отрезка Большого кольца будут одновременно уже через 2 года.