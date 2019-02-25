Алексей Миллер прокомментировал смену президента в "Зените"

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал назначение Александра Медведева на пост президента санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит".

На посту главы "Зенита" Медведев 22 февраля сменил Сергея Фурсенко.

"Работа в "Зените" — новый спортивный вызов для Медведева, — сказал Миллер, которого цитирует пресс-служба "Зенита". — Александр Иванович является одним из руководителей хоккейного клуба СКА, входит в его совет директоров, он хорошо знает вопросы руководства, управления спортом и организации работы спортивного клуба".

Сейчас "Зенит" с 34 очками является лидером чемпионата России. "Газпром" является главным спонсором команды.