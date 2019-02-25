Балет-сказка "Малахитовая шкатулка". Фотолента

Балет-сказка "Малахитовая шкатулка" был представлен 23 февраля в Центре оперного пения Галины Вишневской. В спектакле задействованы юные артисты студии "АкТер", ведущие солисты Государственного академического Театра классического балета под управлением Касаткиной и Василева. Балет-сказка являет зрителю историю о мастере Даниле, его возлюбленной Катерине и Хозяйке Медной горы.