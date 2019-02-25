Москва передала Душанбе оружия на 9 миллионов долларов

Россия передала Таджикистану очередную партию оборудования для войск противовоздушной обороны. Речь идет о радиолокационных станциях, которые обнаруживают летательные аппараты и выдают целеуказание пусковым установкам, сообщает агентство "Интерфакс". Общая стоимость РЛС оценивается в 9 миллионов долларов.

Поставка боевой техники – это часть программы обновления вооруженных сил Таджикистана, о которой ранее договорились президенты двух стран. Российская техника должна укрепить оборону Республики, как одного из союзников России в регионе. Плюс новые РЛС помогут защитить государство от ряда террористических угроз.