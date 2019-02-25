Консультант "М.Видео" сломал покупателю челюсть из-за вопроса о компьютерной мышке

Вопрос о предназначении дополнительной кнопки на корпусе компьютерной мыши привел к жителя Набережных Челнов в больницу — разговор с консультантом магазина "М.Видео" быстро перерос в перепалку, а затем и в драку, в ходе которой последний выхватил нож, сообщает Chelny-biz.ru.

Инцидент произошел на минувшей неделе в торговом центре Sunrise City. Покупатель растерялся перед изобилием компьютерных мышей на витрине и попросил консультанта провести небольшой обзор. На одном манипуляторе его внимание привлекла дополнительная кнопка, но получить вразумительного объяснения о ее предназначении мужчина не смог, поскольку сотрудник торгового зала то и дело вставлял слова "вероятно" и "предположу". Такая неосведомленность о характеристиках "подотчетного" товара настроила покупателя на язвительный лад, в результате через несколько минут мужчины уже выясняли отношения на повышенных тонах.

Поставить точку в споре консультант предложил за пределами торгового центра, вернее, на его пороге — именно тут противники сошлись врукопашную. Намеревавшийся потратить деньги на приобретение компьютерного аксессуара мужчина получил перелом челюсти и долго бегал по парковке от выхватившего нож консультанта.

В магазине пообещали разобраться в ситуации, после чего принять меры. Инцидентом занимаются и стражи порядка, пока пострадавший проходит курс лечения.