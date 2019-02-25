Игорь Малашенко покончил с собой

Игорь Малашенко добровольно ушел из жизни, подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Ужас и шок, так описал свои впечатления от произошедшего в Испании главред московской радиостанции.

Медиаменеджеру, экс-гендиректору и одному из создателей компании НТВ Игорю Малашенко было 64 года, напоминает "Интерфакс". В шоке и другой сооснователь НТВ, предприниматель Владимир Гусинский.

"Мне очень больно. Больше ничего не хочу говорить", — заявил он.

У Игоря Малашенко в Испании был дом, где он жил. Информация о прощании с Игорем Малашенко о месте и времени похорон будет известна позже, пояснил член федерального совета партии "Гражданская инициатива" Тимур Валеев. С Валеевым Игорь Малашенко работал в предвыборном штабе Ксении Собчак на президентских выборах, возглавлял избирательную кампанию телеведущей в 2017 и 2018 годах.

"Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", — написала Ксения Собчак о Малашенко.

Полиция Испании пока не уведомила Москву о кончине гражданина России Игоря Малашенко.

Ранее жена Малашенко Божена Рынска писала, что Игорь очень тяжело переживает судебное разбирательство в США и раздел имущества с бывшей супругой Еленой Пивоваровой. Она отметила, что суд его убивает, а с Малашенко в любую минуту может случиться инсульт. 13 февраля Игорь Малашенко был госпитализирован в клинику. При этом суд ограничил ежедневные траты Малашенко в 250 долларов.

По словам Божены Рынски, Игорь Малашенко предлагал Елене Пивоваровой половину своего состояния, а она претендовала через суд на 80 процентов. При этом нынешняя супруга подчеркивала, что все имущество ее супруга было оформлено на трасты. На трасты же была оформлена и вся зарубежная недвижимость медиаменеджера.

Игорь Малашенко окончил философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал 9 лет в Институте США и Канады, затем старшим референтом международного отдела ЦК КПСС и консультантом в аппарате президента СССР Михаила Горбачева.

С декабря 1991 года работал на телевидении. В 1993 году Малашенко, Владимир Гусинский, Олег Добродеев и Евгений Киселев основали телекомпанию НТВ. С 2001 по 2009 год Малашенко был гендиректором канала RTVi (бывшего NTV-International, до 2001 года служившего международной версией НТВ). Консультировал менеджмент украинского канала ТВi, оставался миноритарным акционером "Эха Москвы" и сайта Newsru.com.