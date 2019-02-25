В Москве произошел сбой в системе оплаты парковок

В Москве временно ограничена возможность оплаты парковки при помощи мобильных приложений и СМС, говорится на сайте "Московский паркинг". Наблюдаются проблемы и с голосовой оплатой.

О восстановлении возможности оплаты будет сообщено дополнительно. По всем вопросам автомобилистам рекомендуют обращаться в единый контакт-центр "Московского транспорта".