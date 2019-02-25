В Антарктиде откалывается айсберг размером с два Нью-Йорка

В Антарктиде произошел разлом шельфового ледника Бранта. От него отделился айсберг площадью около 1,7 тысячи квадратных километров. Это в два раза больше, чем площадь Нью-Йорка. Какие у этого будут последствия, пока неизвестно, сообщает NASA.

Представители NASA отмечают, что трещины на леднике были впервые замечены в октябре 2016 года. Отколовшийся айсберг может стать крупнейшим за последние 100 лет.

Ученые опасаются, что его отделение может дестабилизировать ледник, что поставит под вопрос будущее исследователей из научной станции "Халли", которая находится на этом Бранте.

По словам экспертов, будущее шельфа можно будет предсказать тогда, когда станет ясно, где сойдутся линии разломов. Весь ледник Бранта станет подвержен разрушению, если "смычка" произойдет южнее участка нестабильности.