В общественном транспорте Лондона запретили рекламировать фастфуд

Власти Лондона объявили войну вредной пище. В британской столице вступил в силу закон о запрете размещения рекламы фастфуда и других нездоровых продуктов в общественном транспорте, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Чиновники подчеркнули, что новый закон направлен прежде всего на борьбу с детским ожирением. Отныне власти будут четко регулировать, продукты с каким количеством сахара, соли и жиров будут рекламироваться в общественном транспорте.

Запрет на рекламу фастфуда коснется метро, трамваев, речного транспорта, автобусов, аэроэкспресса, а также каршеринга и такси.

Власти предупредили горожан, что не вся реклама фастфуда исчезнет в одночасье, потому что некоторые рекламодатели оплатили площади для своих баннеров и постеров на долгий срок.

Тем не менее, чиновники пообещали сделать так, чтобы на месте рекламы вредных продуктов появились плакаты с более здоровой едой от тех же производителей.