РФС разрешил проводить матчи на новом стадионе "Динамо"

Российский футбольный союз (РФС) присвоил новому стадиону московского "Динамо" в Петровском парке первую категорию, которая дает право проводить матчи чемпионата России по футболу.

"Все недочеты были устранены", — отметил глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков, которого цитирует ТАСС. При этом он добавил, что 28 февраля на арену будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля.

Ожидается, что первый матч на новом стадионе "Динамо" проведет 10 марта против столичного "Спартака".