В США мужчина получит 21 миллион за то, что отсидел 39 лет по ложному обвинению

72-летний житель Калифорнии Крейг Коли получил 21 миллион долларов компенсации за то, что отсидел 39 лет по ложному обвинению в двойном убийстве. Американец сел в 1978 году, когда ему был 31 год, сообщает ABC.

Коли обвинили в убийстве его бывшей возлюбленной, 24-летней Ронды Уичт, а также ее 4-летнего сына. Дело калифорнийца пересмотрели только в 2017 году.

Результаты анализов ДНК показали, что Коли был непричастен к этим преступлениям.

В том же году американец вышел на свободу. Ему было 70 лет. Калифорнийский губернатор Джерри Браун выдал ему два миллиона долларов компенсации.

В этом году Коли выплатили дополнительный бонус, превышавший первый более чем в 10 раз.

За решеткой калифорниец не терял времени даром и смог получить высшее образование.