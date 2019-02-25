Алексей Швед восстановился после травмы и готов играть

Разыгрывающий российского баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед восстановился после травмы пальца и 28 февраля проведет первый матч против итальянским "Миланом" в 24-м туре регулярного чемпионата.

"Быть так долго вне игры — нелегко для любого спортсмена, — сказал Швед, которого цитирует пресс-служба клуба. — Поэтому я очень рад, что доктора дали добро на мое возвращение".

Российский баскетболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Он получил травму 24 ноября 2018 года. Специалисты диагностировали перелом проксимальной фаланги мизинца левой руки.