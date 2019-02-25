Перерасчет пенсий после Послания президента коснется 12 процентов пенсионеров

Поручение президента Путина о перерасчете пенсий до 1 июля 2019 года коснется 12 процентов неработающих пенсионеров. Президент России в своем Послании Федеральному Собранию обратил внимание на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года. Он потребовал ее устранить.

Речь шла о том, что социальная доплата к пенсии рассчитывается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера, отмечает ТАСС. Если пенсия растет, то размер соцвыплат сокращается. А если пенсия достигает регионального прожиточного минимума, то пенсионер вообще прекращает получать социальную доплату.

Пенсионный фонд России должен выплатить пересчитанные социальные доплаты до 1 июля. При этом малообеспеченные российские пенсионеры смогут получать соцдоплаты к пенсии выше величины прожиточного минимума. Сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, пояснили в пресс-службе ПФР.

Всего в России 34 миллиона пенсионеров. Из них пересчет затронет только 12 процентов. На это будет потрачено в ближайшие 5 лет 120 миллиардов рублей.

Пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера – этот принцип одобрила после президентского послания комиссия по законопроектной деятельности правительства России. Доплата неучтенных при пересчете сумм будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

Всего в России 34 миллиона пенсионеров. Если пересчет будет произведен у 12 процентов, то это коснется 3 миллионов 750 тысяч пенсионеров. В 2019 году на индексацию пенсионных выплат пойдет от 15 до 20 миллиардов рублей.

Кроме того, предполагается, что в 2019 году пенсии будут увеличены на 2,6 процента.