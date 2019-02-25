"Легенды хоккея" встретили 23 февраля на льду

23 февраля вся страна отмечала День защитника Отечества. Неудивительно, что этот день многие легенды и игроки Армейского клуба решили встретить на ледовой арене подмосковного комплекса "Лужки. Клуб". В составе сборной "Легенд хоккея" на лед вышли: Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов. А кроме того, участие в матче принял президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Игра тяжело дается, соперники борются, как и должно быть в День защитника Отечества", — отметил Владимир Потанин. "А настроение приподнятое: во-первых, хоккей — это само по себе праздник, а во-вторых, у нас возрождение традиций праздника 23 февраля. Так что двойной праздник".

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился своими эмоциями от игры: "Мы счастливы в этот день играть в хоккей, показывать красивый армейский тарасовский хоккей. Надежность команды определяется многими качествами. Прежде всего, это умение играть на команду. Для нас всегда было важнее то, что у нас на груди, чем то, что у нас на спине".



"Команда очень важна: каждый привносит в нее то, что нужно", — отметил чемпион мира по хоккею, президент Лиги Легенд Мирового Хоккея Павел Буре

Поистине орденоносная команда поздравила всех с праздником 23-го февраля!

"Это праздник тех, кто готов постоять за свою страну в меру своих сил и возможностей: кто-то на фронте, кто-то в спорте, кто-то на трудовой вахте", — сказал президент "Норникеля" Владимир Потанин.