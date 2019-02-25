В московском аэропорту госпитализировали пассажира с лихорадкой денге

Роспотребнадзор подтвердил, что пассажир столичного аэропорта Шереметьево, прилетевший с отдыха в Таиланде, болен лихорадкой денге, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина был обследован 22 февраля, сразу по прилету на родину врачами аэропорта и был экстренно госпитализирован. Российские медики подтвердили диагноз, поставленный пассажиру еще в Таиланде – он болен лихорадкой денге, опасным вирусным недугом, распространенным в странах с субтропическим и тропическим климатом.

При осмотре других пассажиров того же рейса, признаков инфекционного заболевания не было выявлено.

При лихорадке денге источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары (Aedes aegypti у человека и Aedes albopictus у обезьян).

Чаще всего заражение происходит при контакте с насекомыми — основными местами размножения комаров являются глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов.

При посещении стран, входящих в группу риска, врачи рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты — противомоскитные сетки на окнах, пологи, одежду с длинными рукавами, репелленты, а при возвращении домой следить за температурой тела.