Затяжка как воля к жизни: пациент с ножом в спине отправился покурить

В Сети появилось шокирующее видео: по коридору бредет полуголый пациент одной из татарстанских больниц, в спине у него торчит нож. На видео слышно, как медики кричат ему вслед: "Ты куда пошел? Ты вообще что-ли без ума?" В ответ мужчина флегматично отвечает: "Курить".

Как сообщает издание "Казанский репортер", видео сделано, предположительно, в приемном отделении Зеленодольской ЦРБ.

Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Татарстан уже сообщила, что пациенту оказана вся необходимая помощь. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Предыстория этого происшествия осталась за кадром. Но очевидно, что для пациента воля к жизни оказалась равнозначна желанию "затянуться".