Затяжка как воля к жизни: пациент с ножом в спине отправился покурить
В Сети появилось шокирующее видео: по коридору бредет полуголый пациент одной из татарстанских больниц, в спине у него торчит нож. На видео слышно, как медики кричат ему вслед: "Ты куда пошел? Ты вообще что-ли без ума?" В ответ мужчина флегматично отвечает: "Курить".
Как сообщает издание "Казанский репортер", видео сделано, предположительно, в приемном отделении Зеленодольской ЦРБ.
Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Татарстан уже сообщила, что пациенту оказана вся необходимая помощь. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Предыстория этого происшествия осталась за кадром. Но очевидно, что для пациента воля к жизни оказалась равнозначна желанию "затянуться".
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