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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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25 февраля 201921:10 Валентин Богданов, Антон Лядов

Гуманитарная атака отбита: в США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи

В столице Колумбии началась встреча стран Группы Лимы. Это государства, которые открыто призывают сменить власть в Венесуэле. На заседание прибыл и самозваный президент Гуайдо, который уже объявил, что в Группу Лимы теперь вошла и сама Венесуэла. Как и все остальные решения Гуайдо, никакой силы это заявление не имеет.

Так называемую Группу стран Лимы сколотили еще до того, как в мире вообще узнали, что в Венесуэле есть Хуан Гуайдо. Входят в нее четырнадцать стран. США в нее не входят, но вице-президент Майк Пенс на встрече в Боготе, конечно, никакой не гость. Ради него перекрыт целый квартал вокруг колумбийского МИДа.

Первым на месте появился глава колумбийской дипломатии. Но на самый неудобный вопрос о Венесуэле Карлос Ольмес Трухильо отвечать не стал.

- Поддержите военную операцию, если США предложат?

Нет ответа! Трухильо утром 25 февраля встречал прилетевшего в Боготу Хуана Гуайдо. Доставили самозванца на самолете колумбийских ВВС. Расстелили ковровую дорожку, выставили почетный караул, но Гуайдо снова повел себя не по-президентски. Был в джинсах и кроссовках!

Чуть позже подвезли массовку. Венесуэльские беженцы, тщательно досмотренные американской секретной службой, с улыбками позировали перед встречей. По законам жанра они нужны в качестве живого примера для демонстрации жесткости Каракаса.

Срочный отлет Майка Пенса по горячим следам провокации в Кукуте в США многих встревожил. Трамп ведь тоже улетел во Вьетнам встречаться с Ким Чен Ыном. За главную, получается, осталась спикер-демократ Нэнси Пелоси, с которой республиканцы на ножах.

Пока решают судьбу одного переворота, могут пропустить его у себя, шутят в сети злые языки. Но время работает против тех, кто двигает Гуайдо. Николас Мадуро успешно отбил гуманитарную атаку.

Майк Пенс — один из главных вдохновителей происходящего в Венесуэле. Это он первым позвонил Гуайдо, пообещав, что того признают.

Еще один куратор — сенатор от Флориды Марко Рубио после провала провокации на границе не смог сдержать эмоций. В твиттере без текста выложил фотографии Каддафи.

Этот твит был явно адресован Мадуро. Намек более чем прозрачный.

Действия молодчиков на мосту Симона Боливара тоже заставляют вспомнить кровавое прошлое цветных революций. Грузовики с гуманитарной помощью подожгли те же, кто пытался ее провести. Ради яркой картинки, чтобы обвинить венесуэльских силовиков.

Они разливают по бутылкам коктейль Молотова. А затем швыряют снаряды в застрявшие фуры. Старались не бесплатно. Одного из заводил прямо на мосту начали бить за то, что обманул с деньгами.

Цель встречи Группы Лимы — обсудить наращивание давления на венесуэльские власти. Звучит размыто. И все участники, конечно, будут прислушиваться к Майку Пенсу. Латиноамериканским странам, конечно, хотелось бы ограничиться дипломатическим прессингом. Непонятно только, как далеко готов зайти Белый дом.

Граница между Венесуэлой и Колумбией. Мост Симона Боливара. В центре моста остался грузовик, точнее, его сгоревший остов, на котором силой пытались провести в Венесуэлу гуманитарную помощь. Граница между двумя странами сейчас проходит по синему контейнеру. Со стороны Колумбии дежурят люди без опознавательных знаков: видно, что они готовят баррикады прямо сейчас в гражданской одежде. Основная так называемая "битва" происходила именно на этом мосту: часть камней осталась еще на асфальте. Со стороны Венесуэлы дежурит огромное количество военных: у них в руках каски, дубинки, заготовлены щиты и техника на случай дополнительных новых провокаций.

Количество молодчиков в масках с колумбийской стороны постоянно увеличивается. С венесуэльской стороны дежурят и спасатели с носилками.

"Сейчас все спокойно, но никто не знает, что будет дальше", — рассказывает венесуэльская спасательница.

Колумбийских дипломатом, которым действующий президент Венесуэлы Мадуро дал 24 часа на то, чтобы покинуть страну сопровождает венесуэльская полиция. Колумбийские консулы вместе со своими семьями границу переходили пешком. Для остальных переход закрыт.

Здесь находится основной пропускной пункт, через который автомобили въезжали из Колумбии в Венесуэлу. Сейчас здесь нет никаких автомобилей, проходящих границу. Здесь окна, которыми пользовались люди, переходящие границу пешком, отдавали сюда свои паспорта. Сейчас здесь на месте никого — граница закрыта.

Те, кому очень надо, переходят границу по булыжникам на реке, разделяющей две страны. Многие из жителей приграничных поселков Венесуэлы работают на колумбийской стороне. В общей сложности на этой границе блокированы три моста. Очевидцы сообщают, что периодически со стороны Колумбии слышна стрельба.

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