Водитель, убивший двух пешеходов на Невском, был под "шариками"

Куйбышевский суд Петербурга заключил под стражу Мурада Касымова, предполагаемого виновника страшной аварии на Невском проспекте. Кадры, которые камеры видеонаблюдения сняли в ночь на воскресенье в центре города, смотреть тяжело. Автомобиль на полном ходу вылетает на тротуар и несется по нему, сбивая и раскидывая в стороны людей. Итог — двое погибших и трое тяжело пострадавших.

На скорости 100 километров в час двухтонный внедорожник таранит другие автомобили, сносит ограждения и врезается в толпу на Невском проспекте.

"Буквально доли секунды пока подходил к двери, держался за ручку, увидел как раз, когда он пролетал, сбивал людей", — рассказал Александр, очевидец.

Двое погибших, трое — в тяжелом состоянии в больнице. Водитель попытался скрыться, но его задержали. У 30-летнего Мурада Касымова — ни одной царапины. За последние два года у него больше пятидесяти штрафов. Три месяца назад лихач был лишен водительских прав. На допросе выяснится — перед тем, как сесть за руль, надышался так называемым веселящим газом из шариков.

Такой эффект вызывает закись азота. В Интернете полно видео роликов с истерическим смехом молодых людей, вдохнувших газ. Обычно это сопровождается ощущением эйфории. Однако в сочетании с алкоголем или при частом употреблении — последствия непредсказуемы.

Стоит развлечение дешевле бутылки пива. Официально — закись азота не является наркотиком, поэтому не запрещена. Ее еще называют "клубный газ".

Завсегдатай ночных заведений Александр делится впечатлениями: "Можно залипнуть, грубо говоря, как после нокаута и ты можешь в таком ощущении находиться секунд двадцать".

Длится эффект недолго, но вполне достаточно, чтобы сесть в машину и на полном ходу вылететь в толпу прохожих.

Баллоны с закисью азота можно свободно приобрести в Интернете. Цена за веселящий газ начинается от тысячи рублей. Пробуем позвонить по первому попавшемуся телефону.

После резонансной аварии телефоны продавцов выключены. На самой клубной улице города, где торгуют шариками с азотом тоже временное затишье.

Согласно описанию, клиенты получат ощущение "полета или покорения Эльбруса". Эффект действительно схожий: мозгу при употреблении газа не хватает кислорода. Наркологи убеждены, что "веселящий газ", как и любое другое психоактивное вещество, вызывает привыкание, то есть наркозависимость.

"Это средство достаточно неоднозначное и ядовитое, при случайной передозировке смерть неизбежна", — пояснил Евгений Брюн, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ.

Сегодня обвиняемого в смертельном ДТП на Невском арестовали на два месяца. Мураду Касымову грозит до девяти лет лишения свободы.

"Я раскаиваюсь, сожалею и готов понести наказание", — сказал он.

Продавцов шариков с азотом пока могут лишь привлечь к административной ответственности за незаконную торговлю.