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Евровидение-2019 42 минуты назад

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25 февраля 201921:45 Елена Ерофеева

Допрос под музыку: отбор на "Евровидение" обернулся на Украине скандалом

Несколько часов назад в Одессу прибыл американский эсминец Donald Cook, на борту которого — 56 крылатых ракет Tomahawk. В Пентагоне объяснили, что задача боевого корабля — обеспечить безопасность в Черном море. Но политологи отмечают, что истинная цель трехдневного визита, морально поддержать Порошенко, который идет на выборы с крайне низким рейтингом. В той же Одессе накануне разгромили агитационный пункт действующего президента. Похожий случай произошел и в Мариуполе. На этом фоне попытки Порошенко завоевать доверие избирателей дают обратный эффект. На митинге во Львовской области он оговорился и пообещал дать отпор украинскому агрессору. Скандалом обернулась и подготовка Украины к "Евровидению". В стране решили выбирать участников для конкурса, который пройдет в мае 2019 года в Тель-Авиве, исходя из их политических взглядов, отодвинув талант на второй, если не третий план.

Сильные голоса, красивые лица. Дуэт "Анна-Мария" ищет свою дорогу к финалу "Евровидения".

"Включи музыку — проблемы исчезнут", — поют девушки. Но только в песне все так просто. Музыку выключили, и проблемы начались. Сестрам устроили идеологическую чистку: вопрос-провокация не о песне, а о политике.

"Можно спросит вас, чей Крым? И далее у вас будет вилка: или сказать "наш", и тогда крест на маминой карьере, или сказать "их", и тогда крест на вашей карьере в этой стране", — поясняет им ведущий.

В январе 1988 года в первом роддоме Симферополя девочки-близнецы появились на свет. А уже в 1994 году выступали на сцене симферопольского ДК Профсоюзов.

Родители так и остались жить в Крыму, голосовали на референдуме за возвращение в Россию. Теперь они в базе сайта "Миротворец".

После публичной "порки" дочерей на сцене Людмиле Опанасюк звонят с угрозами.

"От них хотели услышать совершенно другое. Но зачем они хотели это от них услышать? Нужно обсуждать песню, а не то, что они говорили. Потому что песня, на самом деле, очень классная, они ее написали сами", — подчеркивает мама Анны и Марии, заместитель председателя совета министров Крыма Лариса Опанасюк.

Крымский вопрос сестры Опанасюк деликатно обходили. Но курс на евроинтеграцию поддерживали. Даже выступали на майдане "За европейскую Украину!"

Новые европейские ценности они ощутили на себе, когда после безупречного выступления их накрыла политика.

"Все говорят, что Украина идет в Европу. А мы сейчас себя чувствуем, как в 1930-е годы Советского Союза: нас принуждают отречься от наших родителей. На самом деле мы свой выбор сделали давно, родители сделали свой, и мы на него повлиять не можем, потому что это все равно наши родители, которых мы любим, которых мы уважаем и, на самом деле, если перед нами встал бы вопрос, выбрать между конкурсом и родителями, как любой нормальный человек, мы бы выбрали родителей", — признаются певицы, участницы украинского национального отбора на "Евровидение-2019".

Голос предательски дрожит, девушки едва не плачут. Публика, что несколько минут назад громко аплодировала, вдруг замерла. Жюри высказывалось осуждающе, но Данилко был деликатен.

"Я школу закончил достаточно давно. Но у меня такое впечатление, что я был сейчас на комсомольском собрании. Представляю, какой пресс негатива. Я встал бы и ушел, встал бы и ушел", — повторяет дважды член жюри украинского национального отбора на "Евровидение-2019" Андрей Данилко, он же Верка Сердючка.

Главным дознавателем выступила Джамала — политический проект, рожденный майданом. Неизвестная никому певица вдруг стала иконой борьбы с Россией, когда на "Евровидении" спела о депортации крымских татар в 1944 году.

"Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это наша Родина. Есть только один ответ на этот вопрос: Крым — это Украина!" – поучает молодых исполнительниц член украинского жюри и победительница "Евровидения-2016" Сусана Джамаладинова (Джамала).

Папа и мама Джамалы тоже живут в Крыму, получили российское гражданство, узаконили свой отель под Алуштой. А сама свидомая патриотка Украины и в 2014 году, и в 2015 году выступала на закрытых корпоративах в Сочи. Ее имя потерялось даже в украинском плей-листе.

Теперь на этой сцене новые звезды. Певица MARUV, в девичестве Анна Попелюх, победила в украинском отборочном туре "Евровидения". А ведь и к ней были вопросы.

- А как ваш патриотизм связан с вашими гастролями в России?

"Конкурс "Евровидение" создали как раз после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись, чтобы появился общий праздник, что-то общее, что-то целое, чтобы делились культурой", — попыталась объяснить участница украинского национального отбора на "Евровидение-2019" Анна Корсун (МАRUV).

Последний концерт в России — октябрь 2018 года, следующий назначен на 6 апреля 2019 года. Отплясывала она и на деревянных подмостках столичного парка "Зарядье", и на Воробьевых горах. Берет 400 тысяч рублей за концерт в клубе, 10 тысяч долларов — за корпоратив.

Авторское право на песню, с которой MARUV собралась на "Евровидение", принадлежит российской компании. Правда, певицу заподозрили в плагиате. Мелодия очень похожа на французский хит 2005 года.

Теперь Минкульт Украины заставляет певицу отказаться от гастролей в России. Только в этом случае она сможет участвовать в "Евровидении". Организаторы конкурса, который в этом году пройдет в Израиле, уже отреагировали.

"Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов", — предупредили Киев.

Только от политики "Евровидению" никуда не уйти. Это не первый скандал, спровоцированный Украиной. Певица MARUV уже заявила, что ради участия в конкурсе готова отказаться от гастролей в России. А вся эта шумиха только поднимет ее рейтинг, но лишит дохода. Где еще будут платить начинающей певице, чья творческая биография — 20 строк крупным шрифтом?

И как только что стало известно, певица MARUV, которая победила в национальном отборе на "Евровидение", не поедет на конкурс. Как сообщили ее представители, она не пришла к соглашению с организатором — Национальной телерадиокомпанией Украины. Поэтому уже 26 февраля на Украине начнутся выборы нового участника "Евровидения".

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