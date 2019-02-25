Автоломбард подозревают в угоне машин клиентов
Общероссийский народный фронт разбирается в деятельности автоломбарда "Национальный кредит". Компания действует с размахом в 17 регионах. Выдает деньги под залог машины. Но на деле люди остаются без своих автомобилей и с огромными долгами. В судах десятки заявлений от обманутых граждан.
Воздушные шары, леденцы на стойке — клиента здесь стараются расположить к себе с порога.
"То есть не обманете? — Нет, с нашей стороны никакого обмана!" – заверяет персонал.
Менеджер обещает выдать 400 тысяч рублей уже через полчаса. В обмен на паспорт нашего автомобиля и безо всяких справок. Остается согласиться на разорительную процентную ставку.
"48% в год? Это же полстоимости кредита — это 200 тысяч! – Ну, это не так много", — уверяет менеджер.
"Если ты зашел в офис "Национального кредита", то всё — ты уже подписал себе приговор, что машину у тебя заберут", — говорит молодая женщина.
Клиенты екатеринбургского офиса компании "Национальный кредит" пытаются вернуть свои автомобили. У всех истории как под копирку.
"Сотрудница говорила, что ошиблась и какие-то документы стали переделывать, и в итоге у нас родился договор лизинга", — рассказал Валерий Маслов, потерпевший.
По такому договору возвратного лизинга, клиент сначала продает компании свой автомобиль за копейки, а потом сам же его и выкупает. У Александра Гришина возникли проблемы, когда фирма неожиданно сменила реквизиты.
"В личный кабинет, через который я проводил онлайн платежи, я зайти больше не смог. Начал расти долг, в офисе на контакт не шли. Людей конкретно загоняют в долги, чтобы потом приехать и забрать машину", — рассказал он.
Пока разбирались, штрафов набежало на миллион. Хотя занимал всего 80 тысяч рублей. В итоге — остался и без денег и без машины.
Найти автомобиль в большом городе легко, даже если его прячут. Компактный трекер позволяет определить местоположение с точностью до нескольких метров. Вот одна из таких машин — посылает сигнал прямо на телефон.
Машину Николая Митрофанова лизингодатели в Петербурге выслеживали несколько дней. Дождались, когда поедет по делам, и устроили засаду.
"Сначала начинают таранить бампер, а потом как в голливудских фильмах — открытую дверь таранят", — рассказал он.
Увести авто могут даже со станции техобслуживания.
"Прислали СМС, что мы с вами расторгаем [договор], вы там не выполнили условия и машину забираем", — поведала Виктория Демидас, потерпевшая.
Но даже если платить исправно — это тоже ничего не гарантирует.
"Просрочек нет, ничего нет, все в порядке. Странным образом машину угоняют", — говорит Ирина Мирецкая, потерпевшая.
Сейчас пострадавшие понимают — на заложенной машине такой автоломбард заработает куда больше чем, на драконовских процентах. Эту схему разъяснил бывший сотрудник компании, которого нам удалось найти.
"Они не дают полную стоимость за автомобиль — дают 50-60% от рыночной стоимости. Когда машину изъяли уже — она продается по полной стоимости и естественно остались платежи которые он вносил. Там прибыль 200-300% получается", — пояснил он.
В тонкостях работы "Национального кредита" теперь разбирается Общероссийский народный фронт.
"Смысл этой схемы — не дать человеку деньги на какой-то период, а помочь ему распрощаться с честно нажитым своим имуществом", — сообщила Евгения Лазарева, эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ.
На вырученные средства сотрудники "Национального кредита" устраивают шумные вечеринки: мужчины спускают деньги в казино, женщины дегустируют дорогое шампанское — прямиком из Франции, от 3 тысяч рублей за бутылку. А на счетах клиентов тем временем продолжают расти долги. Несмотря на то, что они давно уже ходят пешком.
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