Вратарь "Колорадо" Варламов стал первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала имена лучших игроков прошедшей недели. Среди них оказалось сразу два россиянина. Первое место занял вратарь "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов, который принес победу своей команде в трех матчах.

Его коллега по амплуа Сергей Бобровский из "Коламбус Блю Джекетс" стал третьим. В двух играх ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Второй звездой недели был назван финский нападающий "Флориды Пантерз" Александр Барков. Он сумел набрать 7 (3 шайбы + 4 передачи) очков в трех встречах.