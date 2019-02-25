Визит Хуана Гуайдо в Колумбию. По ковровой дорожке - в кроссовках

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо прибыл в столицу Колумбии Боготу для участия в 11-м саммите стран Группы Лимы. "Он прилетел в Боготу на колумбийском военном самолете. В нарушении всякого протокола Гуайдо вышел из самолета в кроссовках и джинсах. Встречал его министр иностранных дел Колумбии", — рассказал в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Валентин Богданов. Правда, к началу переговоров Гуайдо переоделся в костюм.

В Боготе лидер венесуэльской оппозиции встретился с президентом Колумбии Иваном Дуке и с вице-президентом США Майклом Пенсом — главным вдохновителей событий в Венесуэле. США не входят Группу Лимы, но в этой организации Америка на правах главного.



Группа Лимы была создана в 2017 году для разрешения политического конфликта в Венесуэле. В состав организации входят 12 стран Северной и Южной Америки, среди которых Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия и Коста-Рика. Эти страны призывают свергнуть Николаса Мадуро.

При этом никто не хочет иметь войну в соседнем государстве. "Одно дело, когда через мост Симона Боливара летают резиновые пули или облака слезоточивого газа, и совсем другое, если там начнут летать боевые самолеты и вертолеты, и гаубицы будут бить прямой наводкой", — подчеркнул Богданов.

23 января 2019 года глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, его в этой роли признал президент США Дональд Трамп, после чего избранный президент Николас Мадуро разорвал с Вашингтоном дипломатические отношения.