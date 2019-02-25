Стал известен состав лыжной сборной России на ближайшие гонки чемпионата мира

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав мужской национальной команды на индивидуальную гонку классическим стилем на 15 километров в Зеефельде. За медали чемпионата мира на этой дистанции поборются Александр Большунов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.

За женскую сборную России в гонке на 10 километров классическим стилем выступят Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева и Анастасия Седова, сообщает Sports.ru.

Кроме того, стало известно, что Сергей Устюгов примет участие в гонке на 50 километров свободным стиле, а Анастасия Седова выступит на дистанции 30 километров.

Напомним, что ближайшая гонка на чемпионате мира состоится 26 февраля. В этот день женщины посоревнуются на 10 километрах. А уже 27 февраля мужчины выйдут на старт 15-километровой гонки.