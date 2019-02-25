"Магнитка" сломила сопротивление "Салавата Юлаева" во втором овертайме

Матчем между магнитогорским "Металлургом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" стартовал плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции. Лишь в концовке второго овертайма хозяева льда сумели сломить сопротивление гостей. Победную шайбу забросил Ник Шор.

Соперникам не хватило основного времени матча, чтобы выявить победителя. После 60 минут на табло была зафиксирована ничья – 1:1. У хозяев льда отличился Денис Платонов, выведший свою команду вперед в начале второго периода. Однако после перерыва Тему Хартикайнен сумел сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Правда, в первом дополнительном периоде хоккеистам отличиться не удалось. А в самой концовке второго овертайма шайба Ника Шора принесла победу "Магнитке" со счетом 2:1.

Следующая игра серии между "Металлургом" и "Салаватом Юлаевым" состоится 27 февраля в Магнитогорске.