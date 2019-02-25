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25 февраля 201922:03

Молодой человек был зарезан в ходе ссоры в московском магазине

Преступник зарезал 24-летнего молодого человека в супермаркете, расположенном на Старокачаловской улице на юге Москвы.

Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что в магазине между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту несколько колото-резанных ударов ножом.

Молодой человек скончался на месте, а убийца поспешил скрыться с места происшествия, но был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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