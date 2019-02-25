Поцелуй Трампа: экс-сотрудница президентской кампании рассказала о насилии над ней

Два с половиной года назад, а точнее 24 августа 2016, Дональд Трамп поцеловал и взял за руку Алву Джонсон. Бывшая сотрудница президентской кампании вдруг вспомнила об этом случае и обвинила президента США в том, что сделал от все это без ее разрешения.

Все это случилось, по словам женщины, во время съезда в Тампе. Якобы Трамп "схватил ее за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы". Но женщина отвернулась, и будущий президент поцеловал край ее губ. После чего он продолжал держать ее за руку какое-то время, сообщает "Интерфакс".

Алва восприняла эту ситуацию как насилие, которого она не хотела и не ожидала, и ей неприятно вспоминать этот момент до сих пор.

Теперь 43-летняя Джонсон требует компенсацию за эмоциональный стресс и страдания, в связи с чем подала иск в суд Флориды. Кроме того, она сообщила, что ей, темнокожей сотруднице, заплатили за работу меньше, чем белым коллегам.

Сейчас женщина работает организатором мероприятий в округе Мэдисон штата Алабама.