"Локомотив" повел в серии плей-офф против "Сочи"

В Ярославле завершилась первая игра четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина на Западе между местным "Локомотивом" и ХК "Сочи". Гости неожиданно оказали серьезное сопротивление фавориту, уступив лишь в овретайме со счетом 3:4.

Сочинцы уже к 14-й минуте первого периода повели в две шайбы. Кирилл Капустин открыл счет, а Юрки Йокипакка увеличил преимущество черноморской команды.

Правда, еще до перерыва Стафан Кронвалль отыграл один гол. Во втором периоде Егор Аверин и все тот же Кронвалль вывели хозяев льда вперед. Однако Капустин, оформивший дубль, перевел игру в овертайм.

В дополнительное время Георгий Иванов принес "железнодорожникам" победу, отличившись на 64-й минуте матча. Следующая встреча между "Локомотивом" и "Сочи" пройдет 27 февраля в Ярославле.