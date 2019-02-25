Из горящего здания в Москве эвакуированы люди

Пожарные эвакуировали не менее 20 человек из многоэтажного дома, одна из квартир в котором загорелась на севере Москвы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, речь идет о доме № 36 в проезде Черепанова, где из горящего жилища были слышны крики о помощи.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано, сообщений о пострадавших пока не поступало.